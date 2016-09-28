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Новости
Украина
28 сентября 16, 16:04
"Антонову" продавали комплектующие из России
Антонов
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Детали поставлялись через фиктивные предприятия.
Детали поставлялись через фиктивные предприятия.

Директор одного из киевских предприятий через фиктивные фирмы поставлял российские комплектующие на ГП Антонов, сообщили в среду, 28 сентября, в столичной прокуратуре.

Сообщается, что предприниматель решил подзаработать за счет поставки для Антонова комплектующих, которые не производятся в Украине.

Так, мужчина заключал на территории России соглашения с продавцами, выступая при этом как как частный предприниматель.

В дальнейшем без уплаты необходимых платежей завозил эти детали в Украину, после чего, по поддельным документам поставлял комплектующие по завышенным ценам на Антонов.

В результате предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму более 3 миллионов гривен. Кроме того, мужчина начал скрывался от следствия, однако правоохранители его нашли.

Подозреваемого задержали, следствие продолжается.
Как сообщал Корреспондент.net, Антонов к 2017 году разорвет отношения с РФ. 
Korrespondent
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