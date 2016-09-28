"Антонову" продавали комплектующие из России

Директор одного из киевских предприятий через фиктивные фирмы поставлял российские комплектующие на ГП Антонов, сообщили в среду, 28 сентября, в столичной прокуратуре.

Сообщается, что предприниматель решил подзаработать за счет поставки для Антонова комплектующих, которые не производятся в Украине.

Так, мужчина заключал на территории России соглашения с продавцами, выступая при этом как как частный предприниматель.





В дальнейшем без уплаты необходимых платежей завозил эти детали в Украину, после чего, по поддельным документам поставлял комплектующие по завышенным ценам на Антонов.





В результате предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму более 3 миллионов гривен. Кроме того, мужчина начал скрывался от следствия, однако правоохранители его нашли.





Подозреваемого задержали, следствие продолжается.

Как сообщал Корреспондент.net, Антонов к 2017 году разорвет отношения с РФ.



