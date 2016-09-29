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Украина
29 сентября 16, 09:52
В Херсоне заммэра задержан за взятку
взятка
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Он и депутат горсовета требовали 80 тысяч гривен "отката".
Он и депутат горсовета требовали 80 тысяч гривен "отката".

Сотрудники Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины задержали на получении взятки заместителя мэра Херсона и депутата городского совета. Размер взятки составил 80 тысяч гривен, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook в четверг, 29 сентября.

"ГСУ ГПУ задержало заместителя мэра Херсона и его пособника – депутата горсовета, которые требовали с предпринимателей города 15% откат за оплату выполненных работ. 80 тыс. грн взятки стали для них последними", – написал Луценко.

В то же время генпрокурор не уточнил фамилии заммэра и его пособника.
Korrespondent
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