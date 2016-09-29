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Новости
Украина
29 сентября 16, 12:31
Дональд Туск приятно удивлен успехами украинской экономики
Дональд Туск
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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что он е его коллеги очень удивлены, в хорошем смысле этого слова, успехами правительства премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Об этом он заявил во время встречи с Гройсманом, передает 112. Среди успехов он назвал сотрудничество с МВФ. Туск поздравил премьер-министра и его правительство с отличными результатами, которые они смогли достичь в столь сложное для страны время. Он сказал, что сложно показать такой хороший результат в таких условиях. Туск так же добавил, что это не только его личное мнение, но и мнение всех его коллег в Европейском совете.

Премьер-министр Украины заявил, что Украины будет продолжать проводить реформы, и ждет от ЕС внедрения безвизового режима в октябре, а также выход из ситуации с ратификацией Соглашения об ассоциации. Туск пообещал, что Украины может рассчитывать на поддержку от ЕС.

Как ранее сообщалось, Гройсман дал указ подготовить законопроект о местном референдуме.
URA-Inform
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