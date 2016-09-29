Порошенко о реформах пенсионной системы и здравоохранения

И в первую очередь - реформы пенсионной системы и системы здравоохранения. Такое мнение высказал в четверг, 29 сентября, в своем видеообращении к "Украинскому финансовому форуму", организованному ICU в Одессе президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что сейчас поиск резервов внутреннего рынка связан с реформированием целого ряда отраслей, в том числе пенсионной и системы здравоохранения.

Он также подчеркнул, что после получения третьего транша кредита Международного валютного фонда по программе EFF и миллиарда долларов под гарантии США домашним заданием Украины является работа над созданием инвестиционно привлекательной среды для привлечения как внешних, так и внутренних инвесторов.

В то же время Порошенко назвал первоочередной задачей устранение препятствий для наращивания экспорта и указал на необходимость работать над главными вызовами - коррупцией во всех направлениях и, особенно, в судебной системе, выразив надежду, что этому поможет стартующая 30 сентября судебная реформа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Верховная Рада Украины должна на внеочередном заседании уволить ряд судей за нарушение присяги.