Трамп предъявил Хиллари Клинтон новое обвинение

По словам республиканца, она пребывает в сговоре с всемирно известной компанией Google.

"Согласно опросу Google, мы ведем на два пункта по стране. И это несмотря на то, что поисковая система Google не пропускала плохие новости о Хиллари Клинтон. Как вам такое?", – задался вопросом Трамп.

Видимо, он имел в виду, что пытаясь найти информацию о Хиллари, поисковая система выдает более позитивные ссылки. По мнению Трампа, сервис просто хочет запутать своего пользователя.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Дональд Трамп обвинял Клинтон в том, что она является одним из главарей террористической группировки "Исламское государство".