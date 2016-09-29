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Новости
Украина
29 сентября 16, 14:04
Трамп предъявил Хиллари Клинтон новое обвинение
Хиллари Клинтон
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Скандальный миллиардер и кандидат в президенты США Дональд Трамп нашел в чем еще можно обвинить своего соперника на пост президента Америки Хиллари Клинтон.

По словам республиканца, она пребывает в сговоре с всемирно известной компанией Google.

"Согласно опросу Google, мы ведем на два пункта по стране. И это несмотря на то, что поисковая система Google не пропускала плохие новости о Хиллари Клинтон. Как вам такое?", – задался вопросом Трамп.

Видимо, он имел в виду, что пытаясь найти информацию о Хиллари, поисковая система выдает более позитивные ссылки. По мнению Трампа, сервис просто хочет запутать своего пользователя.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Дональд Трамп обвинял Клинтон в том, что она является одним из главарей террористической группировки "Исламское государство".
URA-Inform
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