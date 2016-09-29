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Украина
29 сентября 16, 15:46
Запорожье не примет львовский мусор
мусор
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В горсовете вопрос о захоронении мусора назвали политическим.
В горсовете вопрос о захоронении мусора назвали политическим.

Депутаты Запорожского городского совета отказали Львову в помощи в захоронении твердых бытовых отходов (ТБО) на территории города.

В среду, 28 сентября, сессия Запорожского городского совета рассмотрела вопрос об оказании Львову помощи в захоронении ТБО в Запорожье.

Депутат от Самопомочи Олег Германюк пытался убедить своих коллег в том, что Запорожье должно помочь Львову справиться с захоронением отходов, мотивировав это тем, что "Львов в свое время откликнулся на проблемы переселенцев и "разгрузил" прифронтовое Запорожье от потока беженцев, когда началась антитеррористическая операция на Донбассе".

Однако большинство запорожских депутатов не поддержали проект данного решения.

По мнению одного из депутатов Геннадия Фукса, вопрос с вывозом мусора не экологический, а политический.

"Я считаю, что Львовская обладминистрация может принять экстренные меры. Есть полигоны у них в области. Это всего лишь взаимоотношения между губернатором и мэром... Это вопрос чисто политический", – заявил Фукс.
Как сообщал Корреспондент.net, 16 сентября мэр Николаева передумал принимать львовский мусор. 
Korrespondent
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