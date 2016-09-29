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Новости
Украина
29 сентября 16, 16:46
В Украине резко увеличилось количество фальшивой валюты
евро,доллар
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В Украине ощутимо увеличилось количество фальшивой валюты, сообщают представители небанковских финансовых компаний, которые занимаются обменном валют

В среду, 29 сентября, в Национальном Нацбанка были мошенничество с курсами валют отдельных кассиров, которые от руки вписывают разные курсы валют в течении одного дня, отсутствие документов у некоторых кассиров и отсутствие в пунктах обмена наглядной информации, регламентирующей их работу (лицензий, копий постановлений и указов).

Директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза заявил, что целью проверок не является выявление любой ценой нарушений в работе легальных пунктов обмена валют. Скорее, определение системных нарушений в работе таких пунктов, чтобы финансовые компании могли как можно скорее их устранить.

Представители компаний, которые занимаются обменом валют, в свою очередь отметили небывалый приток фальшивой валюты в Украину, в первую очередь долларов и евро. Качество подделок довольно высокое и отличить их можно лишь с применением специальной техники.

Стороны также обсудили возможные шаги по борьбе с нелегальным рынком обмена валюты. По обоюдному мнению, причиной развития "черного рынка" валюты является 2% сбор в Пенсионный фонд, который взымается с валюто-обменных операций. Нацбанк и участники рынка надеются на скорейшую отмену этого сбор Верховной Радой.
Delo
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