Рада уволила 29 судей за нарушение присяги

Верховная Рада уволила 29 из 33-х судей, нарушивших присягу, сообщает Страна.ua.

Также среди них пятеро судей, которые выносили решения против активистов Майдана. В отставку отправили Александра Беця, Ольгу Ефимову, Марию Придюк, Светлану Коваль и Людмилу Бартащук.





В числе уволенных есть и судья Печерского суда Киева Светлана Волкова. По ее решению из-под стражи освободили бывшего командира роты "Беркута" Дмитрия Садовника, отметило издание. Его подозревают в расстреле 39 активистов Майдана, при этом он ключевой фигурант дела. После освобождения Садовник скрылся.





В начале голосования нардепы освободили от должностей трех судей Апелляционного суда Киева Александра Беця, Ольгу Ефимову и Марию Придюк. По данным издания, голосование проходило несколько раз из-за нехватки голосов. В связи с этим объявляли перерыв, чтобы позвать в сессионный зал нардепов из столовой.





При этом не хватало нужного количества голосов для увольнения судей Людмилы Бартащук и Светланы Коваль. В частности, за отставку Бартащук голосовали семь раз, отметило издание. В то же время не смогли уволить судей Приморского суда Одессы, Кировского суда Днепропетровска и Апелляционного суда Крыма.





Также сообщается, что уволенные могут оспорить решение нардепов. По словам юристов, судей должны были предупредить о заседании за три дня до него, чего не было сделано. Причиной стало решение о созыве сессии 27 сентября. Это является нарушением регламента, сообщила в Facebook экс-министр юстиции Елена Лукаш.



