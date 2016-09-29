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29 сентября 16, 17:15
Рада уволила 29 судей за нарушение присяги
Рада
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В числе уволенных - пять судей, принимавших решения против активистов Майдана.
В числе уволенных - пять судей, принимавших решения против активистов Майдана.

Верховная Рада уволила 29 из 33-х судей, нарушивших присягу, сообщает Страна.ua.

Также среди них пятеро судей, которые выносили решения против активистов Майдана. В отставку отправили Александра Беця, Ольгу Ефимову, Марию Придюк, Светлану Коваль и Людмилу Бартащук.

В числе уволенных есть и судья Печерского суда Киева Светлана Волкова. По ее решению из-под стражи освободили бывшего командира роты "Беркута" Дмитрия Садовника, отметило издание. Его подозревают в расстреле 39 активистов Майдана, при этом он ключевой фигурант дела. После освобождения Садовник скрылся. 

В начале голосования нардепы освободили от должностей трех судей Апелляционного суда Киева Александра Беця, Ольгу Ефимову и Марию Придюк. По данным издания, голосование проходило несколько раз из-за нехватки голосов. В связи с этим объявляли перерыв, чтобы позвать в сессионный зал нардепов из столовой.

При этом не хватало нужного количества голосов для увольнения судей Людмилы Бартащук и Светланы Коваль. В частности, за отставку Бартащук голосовали семь раз, отметило издание. В то же время не смогли уволить судей Приморского суда Одессы, Кировского суда Днепропетровска и Апелляционного суда Крыма.

Также сообщается, что уволенные могут оспорить решение нардепов. По словам юристов, судей должны были предупредить о заседании за три дня до него, чего не было сделано. Причиной стало решение о созыве сессии 27 сентября. Это является нарушением регламента, сообщила в Facebook экс-министр юстиции Елена Лукаш.
Korrespondent
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