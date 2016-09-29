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Новости
Украина
29 сентября 16, 17:40
В России Верховный суд окончательно запретил Меджлис
Меджлис
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Решение суда, возможно, обжалуют в Европейском суде по правам человека.
Решение суда, возможно, обжалуют в Европейском суде по правам человека.

Верховный суд Российской Федерации окончательно признал законным запрет деятельности Меджлиса крымских татар как экстремистской организации на территории РФ, сообщает в четверг, 29 сентября, Интерфакс. 

Таким образом, апелляционная жалоба представителей Меджлиса была отклонена. Заявители жалобы настаивали на отмене решения Верховного суда аннексированного Крыма, мотивируя это тем, что крымские татары признаны коренным народом, имеющим право на представление своих интересов через Меджлис.

В свою очередь, прокуроры настаивали на законности решения суда первой инстанции, обосновывая это тем, что Меджлис имеет все признаки общественного объединения. Кроме того, прокурор утверждал, что члены меджлиса совершали экстремистские правонарушения.

Представитель Меджлиса не исключил возможности обжалования решения о запрете организации в Европейском суде по правам человека.

Как сообщал Корреспондент.net, Меджлис крымских татар запретили в России и Крыму 26 апреля. 

Ранее прокурор Крыма Наталья Поклонская приостановила деятельность Меджлиса для "недопущения нарушения законодательства" России. 

Как пояснила Поклонская, меджлису запретили пользоваться всеми СМИ, также запрещено проводить массовые мероприятия, использовать банковские вклады и "вообще проводить какую-либо работу".

18 апреля Минюст России включил меджлис в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

На следующий день украинская прокуратура Крыма начала уголовное производство по запрету деятельности меджлиса на полуострове. 
Korrespondent
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