Боевики на Донбассе не прекращают обстрелы

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 33 обстрела позиций украинских защитников. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на информацию пресс-центра штаба АТО, только на Луганском направлении зафиксировано 12 нарушений "режима тишины".

Тут противник провоцировал наши воска стреляя из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Попасной. По Новоалександровке российские войска открывали огонь из миномета 82-го калибра и зенитной установки ", - отмечается в сообщении.

На Мариупольском направлении за сутки противник стрелял десять раз. В районе Марьинки, Талаковки, Старогнатовки, Широкино и Павлополь боевики стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, оккупанты обстреляли позиции украинских защитников Павлополье с БМП. В то же время на Донецком направлении зафиксировано 11 обстрелов. Тут боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки и Новгородского. Также по Авдеевке враг открывал огонь из миномета 82-го калибра, а в Верхнеторецком работал снайпер.

Напомним, за прошедшие сутки, среду, 28 сентября, в зоне проведения антитеррористический операции на Донбассе погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб.