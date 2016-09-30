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Новости
Украина
30 сентября 16, 11:45
Беларусь не впускает украинцев с ID-картами
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Украина не инициировала процедуру о признании данных нового паспорта.

Украинцев, которые с января текущего года начали получать ID-карты, не пускают с такими документами в Беларусь, пишет Вечерний Брест.  Для пересечения белорусской границы нужен либо загранпаспорт, или же внутренний паспорт старого образца, заявил начальник отделения пограничного контроля Мокраны Сергей Бышик.

Проблемы у украинцев возникают также при выезде из Беларуси, если обнаруживается, что, кроме ID-карты у них нет никаких документов. Таких нарушителей отправляют в украинское консульство для получения удостоверения на право возвращения.

Чтобы граждане действительно добрались до консульства, белорусские пограничники сопровождают их до дипломатического представительства.
Пресс-секретарь белорусского МИД РБ Дмитрий Мирончик объяснил, что проблема существует из-за того, что Киев до сих пор не инициировал процедуру о признании данных нового паспорта в качестве действительного документа для пересечения белорусской границы.
Korrespondent
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