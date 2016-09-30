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Новости
Украина
30 сентября 16, 13:11
Родные погибших на MH17 подали иски против Украины
MH17
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Также есть иски против Гиркина, руководства Малайзийских авиалиний и компании Боинг.
Также есть иски против Гиркина, руководства Малайзийских авиалиний и компании Боинг.

Родственники погибших в катастрофе MH17 подали 33 иска. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на "1+1" рассказала юрист-криминолог Анна Маляр, передает ТСН.
 
18 исков – против экс-главаря боевиков ДНР Игоря Гиркина, много исков подано против "Малайзийских авиалиний" и производителя "Боингов", и четыре иска - против Украины.
 
"Такое юридическое разнообразие говорит о том, что будет чрезвычайно сложно определить кого-то одного виновного. В этой трагедии есть прямой виновник – непосредственно лицо, которое нацелилось, и то, которое отдавало команды, а также есть и косвенные виновники. И к сожалению, Украина в этом списке", - сказала Маляр.
 
При этом юрист отметила, что в исках против Украины не последнюю роль играет Россия. Так, первый иск был подан гражданкой Германии, но русской по национальности, которая в свое время эмигрировала из РФ. Адвокатом по четырем делам против Украины выступает немецкий юрист Эльмар Гимулла, который несколько лет был советником российского правительства. Он настаивает на том, что Украина была ответственна за свое воздушное пространство на период, когда был сбит МН17, поэтому должна отвечать.
 
Напомним, 28 сентября Международная группа следователей сообщила, что пусковую установку Бук привезли в Украину из России. Именно ею и сбили малайзийский Боинг рейса MH17. 
Korrespondent
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