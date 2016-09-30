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Новости
Украина
30 сентября 16, 13:13
Россия не примет участие в расследовании катастрофы МН17
Боинг
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Российская сторона отказывается принимать участие в международной следственной группе по расследованию причин катастрофы самолета рейса МН17 на Донбассе.

Прокурор Нидерландов рассказал, что он лично направил более десяти запросов российским властям. Ни одного ответа они так и не получили.

Об этом рассказал в четверг вечером, 29 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук. По его словам, это говорит о том, что Россия только в средствах массовой информации рассказывает о каких-то "версиях", а на самом деле абсолютно никак не принимает участия в Международной следственной группе и не предоставляет никакой официальной информации.

Напомним, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала доклад Совместной следственной группы по промежуточным результатам уголовного расследования катастрофы самолета рейса МН17 важным прогрессом.

Как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе международной группы по результатам расследования катастрофы МН17 нет доказательств вины России. Это всего лишь предварительное расследование и нам по-прежнему нужно продолжать расследование. Мы не видели никаких доказательств, - заявил он.
URA-Inform
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