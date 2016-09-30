Россия грозится арестовать три тысячи членов Меджлиса

Со вступлением в силу решения Верховного суда РФ о запрете деятельности Меджлиса крымских татар под угрозу заключения подпадают до 3 тысяч членов этой организации.

Об этом сообщил председатель Меджлиса, нардеп из фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, передает Интерфакс-Украина.

"Когда это решение вступит в силу все, кто живет на территории РФ при упоминании названия "Меджлиса крымскотатарского народа" должны добавлять "организация, запрещенная в РФ", а любой, кто будет позиционировать себя как член такой организации, может быть привлечен к уголовной ответственности. Угроза сейчас нависла над 2,5-3 тыс. людей – это все члены Меджлиса разных уровней", - сказал Чубаров на пресс-конференции в Киеве.

Он также отметил, что наказание за участие в такой запрещенной организации составляет от 2 до 6 лет заключения, а действия, которые могут квалифицироваться как "организация деятельности запрещенной в РФ организации" - от 6 до 10 лет.

Напомним, 29 сентября Верховный суд РФ оконочательно запретил Меджлис как экстремистскую организацию. Апелляционная жалоба представителей Меджлиса была отклонена.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением о признании Меджлиса экстремистской организацией в России и потребовало его отмены.

Президент Петр Порошенко также отреагировал на запрет, заявив, что "дело Сталина живет".