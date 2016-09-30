30 сентября - Вера, Надежда, Любовь: Приметы и традиции

В эти осенние дни люди с религиозными взглядами отмечают день праздник Вера, Надежда, Любовь и мать София. О непростой истории этого дня читайте далее.





30 сентября — Вера, Надежда, Любовь праздник





Как обычно, в церковном календаре День Веры, Надежды, Любови и Софии праздником назван условно. На самом деле это День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови, Софии, который отмечают каждый год 30 сентября. Про историю этого дня читайте далее.





Вера, Надежда, Любовь и матерь их София – раннехристианские мученицы, жившие во 2 веке нашей эры в Римской империи. Известно, что София была родом из Милана. Она рано овдовела, после чего перебралась в Рим. Своих дочерей София воспитывала в христианской вере и даже дала им имена в честь главных христианских добродетелей – Вера, Надежда и Любовь. В то время римское государство жестоко преследовало верующих во Христа. Маленьких девочек (старшей Вере тогда было всего 12, а младшей Любови лишь 9) арестовали, подвергли истязаниям, а затем убили на глазах их матери. Сама София скончалась на следующий день у могилы своих дочерей. За все пережитое Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья были причислены к лику святых и сегодня по молитвам к ним происходят чудеса.





День ангела Вера, Надежда, Любовь





Многие девушки с именами Вера, Надежда, Любовь и София отмечают именины именно 30 сентября. Но в церковном календаре есть и другие праздничные даты, связанные с этими именами.









Дни Ангела для Веры:





26 февраля, 14 июня, 30 сентября, 14 октября, 15 декабря, 31 декабря.





Дни Ангела для Надежды:





14 марта, 20 марта, 30 сентября, 21 октября.





День Ангела для Любови:





30 сентября.





Дни Ангела для Софии:





28 февраля, 1 апреля, 4 июня, 17 июня, 14 августа, 30 сентября, 1 октября, 29 декабря, 31 декабря.













День Веры, Надежды, Любви 2016: традиции праздника





Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь, София праздник имеет свои необычные традиции. Возможно, они кому-то покажутся устаревшими, но от этого суть их не поменяется. 30 сентября раньше называли "бабьим праздником", который начинали с плача. Тогда верили, что утро этого дня все женщины должны начинать с громкого плача, который служит своеобразным оберегом. Слезы в народной традиции – это не только выражение естественного горя или печали, но и форма ритуального поведения. И так почитали мать девочек Софию, которая умерла в трагическом агонии за дочками. Если 30 сентября оплакать всех своих близких и свою собственную долю, то в течение года ничего плохого не случится.





Также ранее на Вера, Надежда, Любовь праздник в селах устраивались "деревенские святцы", когда молодежь собиралась, чтобы на других посмотреть и себя показать. Замужние женщины в этот день наоборот, чтобы обеспечить спокойную атмосферу в доме, покупали в церкви три свечи, из которых две ставили там же, в храме, перед ликом Христа, а одну приберегали для дома. В полночь ее надо было установить в середине хлебного каравая, специально для этого выставленного на стол, зажечь и произнести целых 40 раз подряд заветные слова о том, чтобы всякое зло исчезало, а покой в семье прибывал. Поутру же накормить тем хлебом домочадцев (только их и никого из посторонних, даже гостей) и ни в коем случае не выбрасывать ни крошки.













Святые Вера, Надежда, Любовь: приметы





В День Веры, Надежды и Любови издавна люди замечали приметы, чтобы судить о ближайшем будущем. Вера, Надежда, Любовь и мать их София всегда много рассказывали славянам. Поэтому рекомендуем ознакомиться со следующими приметами.





30 сентября считается опасным и несчастливым днем.





В этот день женщина должна выплакаться с утра о себе, о своей женской доле, о родных и близких, о своем доме для облегчения души.





Венчание, помолвку и свадьбу 30 сентября не проводят - плохая примета.





Женщинам не следует сегодня заниматься домашними делами.





Народные приметы говорят, что этот день всегда холодно и дождливо.





После Веры, Надежды, Любви начинаются первые заморозки.





Если полетят журавли в этот день, то на Покров будет мороз, а нет, то зима будет позднее. Обычно вслед журавлям кричали : "колесом дорога", для того, чтобы весной они снова возвратились в родные места.





Если в этот день пошел дождь, будет ранняя весна.





На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покрова свадьбу играют.









Икона Вера, Надежда, Любовь и мать София





Принято считать, что икона Вера, Надежда, Любовь во многом помогает, если к ней обратиться с искренней молитвой. Через эту икону обращаются к святым с просьбой о создании и сохранении семьи. Она помогает тем, кто хочет иметь детей. Замужние женщины с детьми молятся перед иконой о здоровье всех членов семьи, о выздоровлении ребенка, об избавлении от женских болезней и заболеваний суставов. Икона поможет пережить тяжелую утрату, по молитве перед ней избавитесь от скорби и печали.





Теперь вы знаете про Вера, Надежда, Любовь праздник 2016. Проведите этот день в кругу семьи.



