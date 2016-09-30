Первые дни октябре в Украине будут теплыми и сухими

В Украине в ближайшие сутки, 1 октября, ожидается сухая и по-летнему теплая погода. Как сообщает Укргидрометцентр, осадки не прогнозируются.

Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +9…14°С, на крайнем юге страны воздух прогреется до +16°С. Днем ожидается 20…25°С выше нуля.

В Киеве в субботу будет также без осадков. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +11…13°С, днем воздух прогреется до 22…24°С выше нуля.

В воскресенье, 2 октября, в Украине также осадков не ожидается. Ветер синоптики прогнозируют юго-западный и южный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура ночью будет в среднем +10…15°С, днем потеплеет до +20…25°С.

В Киеве 2 октября также без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью опустится до +12…14°С, днем воздух прогреется до +22…24°С.



