Гройсман требует, чтобы бюджет был принят до 1 декабря

Правительство рассчитывает, что Верховная Рада Украины примет закон о Госбюджете на 2017 год в соответствии с законодательством. Его слова цитирует Урядовий портал.

"Мы рассчитываем, что к 1 декабря, как предусмотрено законодательством, закон о бюджете на 2017 год будет принят. Мы абсолютно планово войдем в следующий бюджетный год", - заявил Гройсман.

Премьер-министр сообщил, что провел встречи с тремя фракциями Верховной Рады "Блоком Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Самопомощь" для обсуждения проекта бюджета на 2017 год. На следующей неделе состоится встреча с группами парламента "для того, чтобы вести диалог, который позволит принять не популистский, а реальный и прорывной Бюджет на следующий год".

Вместе с тем премьер подчеркнул, что популисты будут паразитировать на вопросе бюджета, обвиняя его в "убойности". Владимир Гройсман отметил, что такие обвинения являются чепухой.

Премьер-министр отметил, что Правительство направило в парламент сбалансированный, реалистичный, честный проект бюджета, с четко определенными приоритетами.



