Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
25.91
RUB
0.41
EUR
28.98
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.33
USD
26.11
RUB
0.41
Новости
Украина
30 сентября 16, 16:54
Гройсман требует, чтобы бюджет был принят до 1 декабря
Гройсман
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьер-министр рассчитывает на сознательность депутатов.
Правительство рассчитывает, что Верховная Рада Украины примет закон о Госбюджете на 2017 год в соответствии с законодательством. Его слова цитирует Урядовий портал.
 
"Мы рассчитываем, что к 1 декабря, как предусмотрено законодательством, закон о бюджете на 2017 год будет принят. Мы абсолютно планово войдем в следующий бюджетный год", - заявил Гройсман.
 
Премьер-министр сообщил, что провел встречи с тремя фракциями Верховной Рады "Блоком Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Самопомощь" для обсуждения проекта бюджета на 2017 год. На следующей неделе состоится встреча с группами парламента "для того, чтобы вести диалог, который позволит принять не популистский, а реальный и прорывной Бюджет на следующий год".
 
Вместе с тем премьер подчеркнул, что популисты будут паразитировать на вопросе бюджета, обвиняя его в "убойности". Владимир Гройсман отметил, что такие обвинения являются чепухой.
 
Премьер-министр отметил, что Правительство направило в парламент сбалансированный, реалистичный, честный проект бюджета, с четко определенными приоритетами. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Проект госбюджета на 2017 год внесут в Раду на днях
Кубив об ожиданиях Украины
Кабмин обнародовал Госбюджет на 2017 год
Гройсман: "Закон Савченко" нужно срочно менять!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Иванющенко составили подозрение по рынку "7-й километр"
noimageПервые дни октябре в Украине будут теплыми и сухими
noimageВера, Надежда, Любовь и мать София: Приметы и традиции
noimageРоссия грозится арестовать три тысячи членов Меджлиса
noimageВ Крыму пляжи тонут в мусоре - Фото
Лента новостей
Загрузка...