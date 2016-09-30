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Новости
Украина
30 сентября 16, 17:02
Иванющенко составили подозрение по рынку "7-й километр"
Иванющенко
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Ведомство не назвало фамилии подозреваемых, однако генпрокурор сообщал, что речь идет об экс-регионале Юрии Иванющенко.
Ведомство не назвало фамилии подозреваемых, однако генпрокурор сообщал, что речь идет об экс-регионале Юрии Иванющенко.

Генпрокуратура составила сообщение о подозрении бывшему депутату Рады и двум его сообщникам в незаконном завладении рынком 7 километр, говорится в сообщении ведомства.

Ведомство не назвало фамилии подозреваемых, однако 22 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что речь идет об экс-регионале Юрии Иванющенко (также известный как Юра Енакиевский), его бизнес-партнера Ивана Аврамова и нынешнего директора рынка Олега Греся.

Сообщается, что подозрение было составлено 23 сентября "в совершении организации вымогательства чужого имущества по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия пострадавшим и организации подделки официального документа".

Как известно, сразу после прихода Виктора Януковича к власти в 2010 году Юрий Иванющенко и его "смотрящий партнер" Иван Аврамов получили в дар 25 процентов одного из крупнейших рынков страны – одесского 7-го километра.
Korrespondent
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