Иванющенко составили подозрение по рынку "7-й километр"

Генпрокуратура составила сообщение о подозрении бывшему депутату Рады и двум его сообщникам в незаконном завладении рынком 7 километр, говорится в сообщении ведомства.

Ведомство не назвало фамилии подозреваемых, однако 22 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что речь идет об экс-регионале Юрии Иванющенко (также известный как Юра Енакиевский), его бизнес-партнера Ивана Аврамова и нынешнего директора рынка Олега Греся.

Сообщается, что подозрение было составлено 23 сентября "в совершении организации вымогательства чужого имущества по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия пострадавшим и организации подделки официального документа".