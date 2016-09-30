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Украина
30 сентября 16, 18:12
Михеила Саакашвили подозревают в подготовке госпереворота
Саакашвили
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Экс-президентом заинтересовалось служба безопасности Грузии.
Экс-президентом заинтересовалось служба безопасности Грузии. Грузинские силовики проверяют информацию о возможной причастности Михаила Саакашвили в подготовке госпереворота в стране в случае, если связанная с экс-президентом партия "Единое национальное движение" проиграет выборы. Об этом сообщает Таймер.

Расследование началось после того, как в интернете была опубликована аудиозапись, на которой человек с голосом, похожий на голос Саакашвили, обсуждает организацию массовых протестов в грузинской столице.
 
На аудиозаписи предлагается соратникам посчитать, сколько будет стоить долговременная акция по блокированию доступа в здание грузинского парламента при условии, что один протестующий будет стоить организаторам 10 лари (около $4,5) в день, заявляет, что у него есть готовый план госпереворота, а также предупреждает, что без силового сценария не обойтись.
 
Сам Саакашвили, а также его соратники, назвали запись фальшивкой и результатом монтажа.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии нашли оружейные схроны времен Саакашвили.
Korrespondent
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