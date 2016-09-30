Михеила Саакашвили подозревают в подготовке госпереворота

Расследование началось после того, как в интернете была опубликована аудиозапись, на которой человек с голосом, похожий на голос Саакашвили, обсуждает организацию массовых протестов в грузинской столице.

На аудиозаписи предлагается соратникам посчитать, сколько будет стоить долговременная акция по блокированию доступа в здание грузинского парламента при условии, что один протестующий будет стоить организаторам 10 лари (около $4,5) в день, заявляет, что у него есть готовый план госпереворота, а также предупреждает, что без силового сценария не обойтись.

Сам Саакашвили, а также его соратники, назвали запись фальшивкой и результатом монтажа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии нашли оружейные схроны времен Саакашвили.