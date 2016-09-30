На станции Героев Днепра женщина провалилась в люк

В Киеве женщина упала в люк на станции метро "Героев Днепра", в результате чего травмировала ногу, передает УНН со ссылкой на источники.

Сообщается, что инцидент произошел вчера, 29 сентября, утром. 51-летняя женщина упала в люк и получила ушиб мягких тканей левой ноги. После этого ее госпитализировали.

Между тем, Киевский метрополитен ранее сообщал, что трещина на Героев Днепра не опасна, а киевский мэр Виталий Кличко назвал трещину в метро спекуляцией.

Напомним, прямо над станцией метро "Героев Днепра" на Оболони решили построить торговый центр.