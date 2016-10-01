Авдеевку обстреляли из артиллерии и минометов, - штаб АТО

За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 33 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.





На донецком направлении было 16 обстрелов. Террористы из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецкого и Зайцево. По Авдеевке боевики открывали огонь из артиллерии 122-го калибра, по Верхнеторецком и Авдеевке стреляли из минометов калибром 120 мм и 82 мм.





На мариупольском направлении зафиксировано десять обстрелов. Гибридная армия РФ нарушала режим тишины в районе Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Марьинки, а в районе Богдановки боевики открывали огонь из гранатометов.





На луганском направлении зафиксировано восемь случаев нарушения режима тишины. Вооруженные провокации с применением стрелкового оружия и пулеметов были в районе Новоалександровки и Новозвановки. По Новоалександровке вел огонь снайпер, а по Станице Луганской огонь открывали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.





За сутки зафиксирован пролет четырех беспилотников.



