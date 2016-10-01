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Украина
1 октября 16, 08:55
Авдеевку обстреляли из артиллерии и минометов, - штаб АТО
АТО
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Гибридная армия РФ нарушает режим тишины на всех направлениях, в районе Авдеевки применялась артиллерия и минометы калибром 120 мм и 82 мм
За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 33 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На донецком направлении было 16 обстрелов. Террористы из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецкого и Зайцево. По Авдеевке боевики открывали огонь из артиллерии 122-го калибра, по Верхнеторецком и Авдеевке стреляли из минометов калибром 120 мм и 82 мм.

На мариупольском направлении зафиксировано десять обстрелов. Гибридная армия РФ нарушала режим тишины в районе Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Марьинки, а в районе Богдановки боевики открывали огонь из гранатометов. 

На луганском направлении зафиксировано восемь случаев нарушения режима тишины. Вооруженные провокации с применением стрелкового оружия и пулеметов были в районе Новоалександровки и Новозвановки. По Новоалександровке вел огонь снайпер, а по Станице Луганской огонь открывали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. 

За сутки зафиксирован пролет четырех беспилотников. 

Источник: liga.net
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