Сегодня - Международный день пожилых людей

День пожилых людей сначала стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов - уже во многих странах мира.





В этот день в некоторых странах 1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе.





Свои поздравления высказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выражая глубокое уважение к людям старшего поколения. 1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей, а в Украине отмечается также День ветерана, передает пресс-служба КМУ.





«От имени Правительства примите мои искренние поздравления и глубокую благодарность за все, что сделано Вами для нашего будущего. Вы подняли из руин города и села, отстроили инфраструктуру, фабрики и заводы, возродили хозяйственный потенциал государства», - отмечает премьер.





«Наши воины, защищая украинскую независимость и европейский выбор украинского общества, берут пример с ветеранов старших поколений. Ваш пример вдохновляет нас на новые свершения во имя процветания Украины», - говорится в поздравлении.





«Наша обязанность поддерживать Вас, всесторонне защищать права, социальные и экономические интересы и делать все, чтобы иметь право называться Вашими достойными наследниками. Сердечно желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, мира, благополучия и уважения», - подчеркнул Гройсман.





Мы привыкли называть пожилыми людьми тех, кто достигает определенного, так называемого пенсионного возраста. Всемирная организация здравоохранения устанавливает другую классификацию людей пожилого возраста, по ней старость наступает после 75 лет, а в 90 лет вы уже станете долгожителем. Мудрость, опыт, знания и навыки, которыми владеют люди старшего поколения, способны принести огромную пользу делу развития людских ресурсов. Почти в каждой стране доля людей в возрасте старше 60 лет растет быстрее по сравнению с какой-либо другой возрастной группой как в результате возрастания ожидаемой продолжительности жизни, так и из-за снижения коэффициентов рождаемости.

По методике ООН страна считается старовозрастной, если доля проживающих на ее территории лиц старше 65 лет составляет 7%. Старение человека – многогранный, сложный, закономерный, генетически обусловленный процесс. Человек становится старым и очень старым лишь в том случае, если сам себе разрешит. Можно быть старым и в 30-40 лет и лишь только пожилым в 90-100 лет. У каждого человека в любой момент – в наличии сразу три возраста: астрологический (календарный), биологический и психологический.

- календарный определяется количеством прожитых лет, - биологический основан на функциональном состоянии внутренних органов, кровеносной системы и т.д.; - психологический определяет сам человек, ориентируясь на субъективное восприятие собственного здоровья. В молодости, обычно, психологический возраст завышается, а с годами – занижается. Старость – время размышлений о смысле жизни и время умиротворения, новый плодотворный закономерный этап. Чем вы его наполните - зависит от вас. Конечно, это касается только тех людей, которые сохранили способность мыслить спокойно и без предвзятости, принимать жизнь такой, какая она есть.





