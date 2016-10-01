Петиция о переименовании проспекта Бандеры будет рассмотрена

Столько необходимо для рассмотрения Киевсоветом. Об этом сообщает сайт Киевского горсовета. В связи с тем, что личность Бандеры является неоднозначной, а для многих - даже провокационной, требуется присвоить проспекту нейтральное название.

Если же Украина не хочет повторить советское прошлое, то не нужно повторять и советские методы, насаждая образ Бандеры, как советы ранее насаждали образ Ленина - отметил автор петиции.Также в тексте сказано, что лидер ОУН не имел к Киеву отношения, или к современной независимой Украине.

Как сообщалось, Московский проспект переименовали в проспект Бандеры.