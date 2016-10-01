На Закарпатье люди погибли из-за вырубки леса (ФОТО)

На Закарпатье около лесного массива в урочище "Яма" рядом с с. Красная Тячевского района "ЗИЛ-131" съехал с дороги и перевернулся. Двое людей, которые ехали в нем, получили различные травмы от незаконно срезанных стволов тополя и погибли. Об этом передает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Указано, что 30-го сентября четверо мужчин на грузовом автообиле перевозили четыре незаконно срезанных ствола разных деревьев. Поскольку участники события спешили, чтобы не быть пойманными, то не соблюдали правил безопасности при нагрузке явора и нарушили правила транспортировки.

















Как сообщалось, прокуратура устроила обыски в здании Госпогранслужбы из-за незаконной вырубки лесов.