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Новости
Украина
1 октября 16, 20:20
На Закарпатье люди погибли из-за вырубки леса (ФОТО)
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Еще два человека получили различные травмы.

На Закарпатье около лесного массива в урочище "Яма" рядом с с. Красная Тячевского района "ЗИЛ-131" съехал с дороги и перевернулся. Двое людей, которые ехали в нем, получили различные травмы от незаконно срезанных стволов тополя и погибли. Об этом передает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Указано, что 30-го сентября четверо мужчин на грузовом автообиле перевозили четыре незаконно срезанных ствола разных деревьев. Поскольку участники события спешили, чтобы не быть пойманными, то не соблюдали правил безопасности при нагрузке явора и нарушили правила транспортировки.





Как сообщалось, прокуратура устроила обыски в здании Госпогранслужбы из-за незаконной вырубки лесов.
URA-Inform
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