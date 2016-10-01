В Киеве произошла перестрелка: травмирован мужчина

Об этом сообщили пресс-службе ГУНП в Киеве. Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 13:40.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа. По словам очевидцев полицейские выяснили, что у пострадавшего был конфликт с неизвестным, который в итоге совершил пару выстрелов из неустановленного оружия – говорится в сообщении.

Потерпевшего, киевлянина 1976 г.р., отвезли в больницу, ему оказывают медицинскую помощь. Полиция проводит осмотр места событий, изъяты стреляные гильзы, очевидцев и свидетелей инцидента опрашивают.