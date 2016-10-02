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2 октября 16, 09:35
АТО: боевики открывали огонь из минометов на всех направлени
АТО
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На всех направлениях гибридная армия РФ вела огонь из минометов, по Водяном террористы стреляли из БМП
За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 47 раз нарушали режим тишины. 

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook. 

На донецком направлении зафиксировано 20 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Новгородского, Новоселовки, Новоселовки Второй, Троицкого, Верхнеторецкого, Каменки, Майорска и Зайцево. По Авдеевке, Новоселовке Второй, Верхнеторецком, Каменце, Майорском и Зайцево гибридная армия РФ открывала огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм. 

На луганском направлении было десять случаев нарушения режима тишины. Вооруженные провокации с применением гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия были в районе Станицы Луганской, Новоалександровки и Новозвановки. В районе Новозвановки боевики применили минометы калибром 82 мм, работал снайпер. Также по Новозвановке и Новоалександровке террористы открывали огонь из зенитной установки. 

На мариупольском направлении зафиксировано 17 обстрелов. Боевики нарушали режим тишины в районе Павлополя, Новотроицкого, Водяного, Широкино и Гнутово, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По Павлополю и Талаковке боевики стреляли из миномета калибром 82 мм, а по Водяном террористы открывали огонь из БМП. Также по Широкино, Новотроицком и Гнутово вел огонь снайпер. 

За сутки зафиксирован пролет трех беспилотников.

Источник: liga
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