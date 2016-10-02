АТО: боевики открывали огонь из минометов на всех направлени

За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 47 раз нарушали режим тишины.





Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.





На донецком направлении зафиксировано 20 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Новгородского, Новоселовки, Новоселовки Второй, Троицкого, Верхнеторецкого, Каменки, Майорска и Зайцево. По Авдеевке, Новоселовке Второй, Верхнеторецком, Каменце, Майорском и Зайцево гибридная армия РФ открывала огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм.





На луганском направлении было десять случаев нарушения режима тишины. Вооруженные провокации с применением гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия были в районе Станицы Луганской, Новоалександровки и Новозвановки. В районе Новозвановки боевики применили минометы калибром 82 мм, работал снайпер. Также по Новозвановке и Новоалександровке террористы открывали огонь из зенитной установки.





На мариупольском направлении зафиксировано 17 обстрелов. Боевики нарушали режим тишины в районе Павлополя, Новотроицкого, Водяного, Широкино и Гнутово, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По Павлополю и Талаковке боевики стреляли из миномета калибром 82 мм, а по Водяном террористы открывали огонь из БМП. Также по Широкино, Новотроицком и Гнутово вел огонь снайпер.





За сутки зафиксирован пролет трех беспилотников.



