Главные разочарования украинцев последних лет

Наделить конкретного человека чуждыми ему качествами, сделав из него национального героя, чтобы затем стремительно в нем разочароваться, предав судьбе маргинального изгоя, уже давно стало отдельным видом национальной забавы.Вспомним имена "спасителей нации" последних лет, по ком протоптались ногами также неожиданно, как и начинали носить на руках.





СЕМЕН СЕМЕНЧЕНКО





Семен Семенченко (Константин Гришин) появился из ниоткуда в момент, когда общество нуждалось в героях. По легенде, обычный украинец, в момент, когда родине нужна была помощь, нашел единомышленников, организовал добровольческий батальон и полез на амбразуру. Изначально Семенченко скрывал свое имя, как собственно и лицо. Людям импонировала его балаклава, придававшая таинственности образу, а самому Семенченко прочили президентское кресло.













Спустя три года, вспоминать об этом забавно: сейчас народный депутат Семенченко ассоциируется с неблагонадежностью, а многие считают его откровенным мошенником, скептически к нему относится и часть созданного им батальона "Донбасс". Дела о получении Семенченком незаконных воинских званий и скрытии судимостей из реестров расследуются в Военной прокуратуре, а о президентском кресле речь не заходит в принципе.





ВЛАДИМИР ПАРАСЮК





“Сотник Майдана, заставивший бежать Януковича в Россию”, доброволец в АТО, герой фронта и чудом выживший пленник боевиков. Разумеется, с таким послужным списком “гласу простого народа” Владимиру Парасюку не составило труда избраться в Верховную Раду. Его речи на телеканалах были резкими и отражали настроения общества, а боевая активность симпатизировала народу.













Сейчас Парасюк также не сходит с экранов и новостных сводок, но уже в другом ключе: за нардепом тянется огромный шлейф драк и скандалов с судьями, прокурорами, сотрудниками СБУ и собственными коллегами — другими народными депутатами. Кроме того, ударила по репутации нардепа и расписка, найденная при обыске у Геннадия Корбана, свидетельствовавшая, что Парасюк занимал у Корбана крупные суммы денег и, вероятно, в последствии их отрабатывал, а также информация о махинациях на тендерах, связанных с ним компаний. Парасюку вспоминают его прошлое в КВН, считая, что развлекательная деятельность у него выходила лучше, чем депутатская.





МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ





Бывший президент Грузии, великий реформатор и некогда глава государства, противостоявший путинской агрессии в Абхазии и Южной Осетии. Импульсивный оратор, чуткий к проблемам простых людей и человек, знающий решения ваших проблем. Михеила Саакашвили всегда любили в Украине, да и Украина ему была второй родиной. Неудивительно, что стоило Президенту пригласить Саакашвили возглавить Одесскую область, как тот тут же получил огромный кредит доверия от украинцев — многие хотели видеть Саакашвили президентом.













Однако не все то золото, что пожелтело. Начинал Саакашвили действительно бурно: приказывал снести ограждения на пляжах, на камеру увольнял сотрудников, разгонял департаменты и задумывал масштабные проекты, вроде строительства дороги “Одесса-Рени”.





Спустя полтора года, Одесская область находится на предпоследних местах в рейтинге областей, Саакашвили стабильно отсутствует на рабочем месте, продолжая устраивать громкие пиар-акции и делая резкие заявления на телеканалах. Сама Одесса страдает от потопов, Саакашвили погряз в скандале с ОПЗ, а дорога “Одесса - Рени” уже стала настоящим мемом.





НАДЕЖДА САВЧЕНКО





Главная украинская политзаключенная в России, личный узник Владимира Путина, женщина со стальной выдержкой и железным характером, не сломавшая под гнетом Кремля. Украинская воля к свободе, запертая в оковах Мордора и символ Украины в мире. Примерно так видели Надежду Савченко украинцы, опираясь на образы, проецируемые бигбордами, СМИ и заявлениям её адвокатов. На волне поддержки, Надежда была избрана народным депутатом в парламент, а также стала представителем Украины в ПАСЕ. Что было дальше?













Сейчас вспоминать это уже даже смешно, реальность оказалась более прозаичной. Усилиями Президента и международного сообщества, Надежду Савченко смогли вернуть в Украину, где настоящая Савченко не оправдала (что естественно) ожиданий общества. Практически сразу Надежда Савченко начала заявлять о том, что Минские договоренности необходимо отменить, Украине нужно установить прямой контакт с боевиками и избрать их представителей в Верховную Раду, а с России снять экономические санкции. В результате, Савченко обвинили в национальном предательстве и работе на спецслужбы Кремля и Виктора Медведчука, а к самой Надежде в социальных сетях прочно привязался ярлык: “фсбшная консерва”.





СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО





"Еврооптимист", беспринципный борец с коррупцией и молодой реформатор Сергей Лещенко был надеждой для многих, когда вместе с коллегами по журналистике Мустафой Найемом и Светланой Залищук объявил о намерении баллотироваться в украинский Парламент. На фоне Рады прошлого созыва, где прочно сидели коммунисты и регионалы, а также только прошедшей Революции достоинства, молодые люди казались свежим дыханием в украинской политике. Политиками новой формации, новой Украины, несущие новые ценности.













Однако, закончилось народное признание после того, как депутат, жалующийся на маленькую зарплату, купил элитную квартиру в центре Киева за 7 500 000 гривен. Помимо юридических нюансов и сомнительной истории происхождения средств (по словам Лещенко, половину суммы ему заняла на беспроцентной основе на 10 лет Алёна Прытула, часть дал любимый человек, а часть — он сам), многим показался несовместимым образ депутата борца с коррупцией с депутатом, живущим в элитной квартире в 200 кв. м. В последствии, от депутата отвернулись даже некоторые бывшие коллеги по журналистике, а сам Лещенко сейчас поддаётся гонениям в интернете — что иронично, на площадке, где и сконцентрирована основная аудитория нардепа.





Досталось и Светлане Залищук, у которой тоже нашли квартиру: прямо у Софиевской площади, за 13 000 000 гривен. По словам Залищук, деньги на квартиру ей дал бывший гражданский муж, а сама она готова пройти проверку в НАБУ. Тем не менее, части общества такие заявления показались похожими на заявления чиновников, которых именно Лещенко и Залищук обычно и изобличают в коррупции.





ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ





Обычный парень, острый, едкий и колкий на язык, обладающий настоящим народным юмором, чувствующий настроения простых украинцев и готовый скрасить любое застолье. С момента выхода сериала "Слуга народа", где Зеленский сыграл Президента Украины, а также приобретения вирусной популярности у роликов, где "Президент Зеленский" отчитывает чиновников-коррупционеров, популярность Зеленского в умах украинцев увеличилась в разы, а кто-то даже начал собирать подписи за выдвижение артиста кандидатом в Президенты.













Но народная любовь - дама привередливая, и обычно уходит также быстро, как и приходит. После скандального выступления “95 квартала” на Юрмале, где артист нелицеприятно “шутил” про Украину ("95 квартал" сравнил государство с актрисой немецких порно-фильмов, готовой принять любое количество партнёров с любой из сторон - ред), вместо цветов и признаний, в него полетели уже потоки оскорблений, а в сети стали собирать новые подписи: на этот раз с призывом запретить Зеленскому выступать на территории Украины.





Как видно, истории практически идентичны и повторяются из раза в раз: разница только в действующих героях. Украинцам свойственно очаровываться своими “спасителями”, чтобы затем в них разочароваться. Это — тенденция.





И проблема не в том, что они разочаровывают, проблема в восприятии “спасителей” (никаких спасителей, на самом деле, не существует) и завышенных ожиданиях. Мир не черно-белый, а реальная жизнь сложнее, чем лента соцсетей или аналитика соседа на кухне. И в ней нет ангелов или демонов, хороших или плохих, святых или аферистов-проходимцев.





"Что же делать?" — спросите вы.





Работать, работать и ещё раз работать. В первую очередь, над собой и над окружающей действительностью. Глупо строить ложные образы и ждать волшебника "на голубом вертолёте", ведь в реальности, никто кроме вас за вас ничего не решит.





Автор статьи Владимир Коваль





