В Луганской области погиб офицер 93-й бригады

Около Крымского Луганской области погиб офицер 93-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщил лидер ВО Свобода Олег Тягнибок на странице в Facebook.

"Погиб наш побратим из "Легиона Свободы", свободовец, соколец, офицер 93-й ОМБ Мирослав Мисла", - написал Тягнибок.









"Боевики в течение прошлых суток 47 раз открывали огонь по позициям украинских военных", сообщил в свою очередь спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.





"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - утверждает Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.