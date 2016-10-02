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Новости
Украина
2 октября 16, 19:31
В Луганской области погиб офицер 93-й бригады
Мирослав Мисла
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Около села Крымское погиб офицер 93-й бригады Мирослав Мисла
Около Крымского Луганской области погиб офицер 93-й отдельной механизированной бригады. 

Об этом сообщил лидер ВО Свобода Олег Тягнибок на странице в Facebook. 

"Погиб наш побратим из "Легиона Свободы", свободовец, соколец, офицер 93-й ОМБ Мирослав Мисла", - написал Тягнибок. 



"Боевики в течение прошлых суток 47 раз открывали огонь по позициям украинских военных", сообщил в свою очередь спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - утверждает Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

Источник: liga.net
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