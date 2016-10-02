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Украина
2 октября 16, 19:43
Кто захватил Крым: прокуратура назвала подразделения ВС РФ
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Впервые военная прокуратура назвала конкретные подразделения, которые участвовали в захвате Крыма в 2014 году
Следствие установило, какие подразделения Вооруженных сил РФ принимали участие в аннексии Крыма. Об этом заявил военный прокурор Руслан Кравченко в эфире Громадського радио.  

По словам военного прокурора, это была 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада воздушно-десантных войск, 45-й отдельный гвардейский полк специального назначения ВДВ ВС РФ - воинская часть 28 337, 18-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 58-я армия Южного военного округа ВС РФ, 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВДВ - воинская часть 65 451, 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ РФ, 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада миротворческих сил РФ - воинская часть 90 600. 

Кравченко отметил, что следствие собрало достаточно доказательств, чтобы уверенно называть эти подразделения. Накануне аннексии на военной технике и форменной одежде замаскировали все тактические знаки. 

В разведке сообщали, что в 2014 году общая численность силовых структур РФ, которые были развернуты в южном военном округе, составляла 73 тысячи человек. Из них 12 тысяч военнослужащих, остальные - это сотрудники МВД, ФСБ, МЧС и других силовых структур. 

Источник: liga
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