Синоптики огорчили: На Украину надвигаются дожди со снегом

С 5 октября в Украине ожидают ощутимое похолодание. В Гидрометцентре предупреждают о сильных дождях, в отдельных регионах пойдет снег. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.





"В среду, 5 октября, погода будет какабека: дожди, в отдельных районах сильные дожди, на Западе - местами мокрый снег и налипание мокрого снега, сильный ветер и существенное снижение температуры днем до 4-9 градусов тепла, на Западе местами в дневные часы до 0-4 градусов тепла. Восток и Юг пока держатся. Киевляне, важная информация и для вас: в ближайшую среду придет существенное осложнение погоды, дожди, сильный ветер и резкое существенное похолодание. А пока наслаждайтесь теплым дебютом октября", - отметила синоптик.





Сегодня, по данным украинского Гидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.





В Киеве будет сухо и тепло. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура + 23...+ 25 ° С. Во Львове без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура + 23...+ 25 ° С.





В Днепре осадков не ожидают. Ветер юго-восточный, 5-10 м/ с. Температура + 22...+ 24 ° С. В Одессе будет сухо и тепло. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура + 21...+ 23 ° С.





В Харькове осадков не будет. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура + 21...+ 23 ° С.





В Карпатах также без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура + 15...+ 20 ° С.

Наталка Діденко Поки в нас тепленько і навіть райськи тепленько, пора сповістити про прийдешню обвальну зміну погоди, яка очікується в Україні вже в найближчу середу, 5 жовтня. За попередніми прогнозами і на заході та півночі. Проте все ж. Щоб +25 градусів нас не приспали, повідомляю.

У середу, 5 жовтня погода буде какабека: дощі, в окремих районах сильні дощі, на заході - місцями мокрий сніг та подекуди налипання мокрого снігу (карта перша), сильний вітер та суттєве зниження температури вдень до 4-9 градусів тепла, на заході місцями - у денні години! - до 0-4 градусів тепла (карта друга).

Схід та південь поки втримаються.

Кияни, важлива інформація й для вас: у найближчу середу прийде суттєве ускладнення погоди, дощі, сильний вітер та різке істотне похолодання.

А поки що насолоджуйтеся теплим дебютом жовтня.



