ФСБ обвинила журналиста Сущенко в шпионаже за Росгвардией

В России задержанного украинского журналиста Романа Сущенко обвиняют в сборе информации о деятельности Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает Интерфакс.

В ФСБ считают Сущенко кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника.

"Гражданин Украины целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что ФСБ возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие.

Задержание прокомментировала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Шокирована новостью о задержании. Он работает собкором Укринформа во Франции. Ждем немедленных заявлений от ОБСЕ и других структур, которые обязаны выразить протест против ареста украинского журналиста Российской Федерацией по надуманным обвинениям в "шпионаже". Украинская власть требует немедленного освобождения журналиста", - написала она в Facebook.

По данным СМИ, Романа Сущенко задержали в Москве еще 30 сентября.