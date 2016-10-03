Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.95
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.10
USD
25.91
RUB
0.41
EUR
29.35
USD
26.13
RUB
0.41
Новости
Украина
3 октября 16, 11:00
ФСБ обвинила журналиста Сущенко в шпионаже за Росгвардией
Сущенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Москва называет Сущенко кадровым разведчиком Минобороны Украины.
Москва называет Сущенко кадровым разведчиком Минобороны Украины.

В России задержанного украинского журналиста Романа Сущенко обвиняют в сборе информации о деятельности Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает Интерфакс.

В ФСБ считают Сущенко кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника.

"Гражданин Украины целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что ФСБ возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие.

Задержание прокомментировала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Шокирована новостью о задержании. Он работает собкором Укринформа во Франции. Ждем немедленных заявлений от ОБСЕ и других структур, которые обязаны выразить протест против ареста украинского журналиста Российской Федерацией по надуманным обвинениям в "шпионаже". Украинская власть требует немедленного освобождения журналиста", - написала она в Facebook.

По данным СМИ, Романа Сущенко задержали в Москве еще 30 сентября.
Korrespondent
Ещё по теме:
Между Хиллари Клинтон и Путиным взаимное недоверие
Россия грозится арестовать три тысячи членов Меджлиса
Республиканцы блокируют расследование связей Трампа с РФ
Жертвы как часть стартегии Путина в Сирии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Иудеи во всем мире празднуют Рош ха-Шана, начало Нового года
noimageЯценюк, Кличко и Москаль игнорируют вызовы на допрос в ГПУ
noimageНа Украину надвигается новый штамм гриппа
noimageСуд в РФ на 2 месяца арестовал украинского журналиста
noimageСиноптики огорчили: На Украину надвигаются дожди со снегом
Лента новостей
Загрузка...