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Новости
Украина
3 октября 16, 11:23
Суд в РФ на 2 месяца арестовал украинского журналиста
Сущенко,Сущенко
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Лефортовский суд Москвы арестовал украинского журналиста Романа Сущенко, которого считают сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 01.10.2016 г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Сущенко Роману Владимировичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ", — сказали в пресс-службе суда.

Адвокат арестованного Марк Фейгин сообщил "Интерфаксу", что намерен обжаловать арест Р.Сущенко.

"Если я сегодня не успею подать жалобу, буду требовать восстановления сроков обжалования", — сказал М.Фейгин.

Ранее в понедельник ФСБ России заявило, что украинский журналист Роман Сущенко является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

"Федеральной службой безопасности РФ в Москве при проведении шпионской акции задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Сущенко Роман Владимирович", — сообщает ФСБ России в понедельник.


По данным ведомства, гражданин Украины "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие.

Как известно, накануне адвокат Марк Фейгин прибыл в "Лефортово", где будет требовать встречи с задержанным собственным корреспондентом Украинского национального информационного агентства "Укринформ" во Франции Романом Сущенко, которого неправомерно задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой

Об этом сообщил сам Фейгин, с которым "Укринформ" и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите Романа Сущенко.

"Я подъехал к тюрьме Лефортово. Мне надо составить ряд документов по делу. Утром я уже буду в суде, затем — в следственном управлении ФСБ, а потом — поеду в тюрьму снова", — сообщил адвокат.

Напомним, Роман Сущенко, который находится в отпуске, прилетел в Москву в пятницу, 30 сентября, после чего с ним исчезла связь. Только утром в воскресенье, 2 октября его жена Анжела узнала от родственников, к которым поехал муж, о его задержании. Никакой официальной информации РФ до сих пор не предоставила. В то же время вечером 2 октября российские СМИ написали, что Романа Сущенко обвиняют в "шпионаже" и что его удерживают в СИЗО "Лефортово".

"Укринформ" обратился с призывом к журналистскому сообществу встать на защиту нашего коллеги, а также за помощью к международным правозащитным организациям, дипломатическим учреждениям Украины и иностранных государств в освобождении Романа.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что МИД выясняет обстоятельства задержания Романа Сущенко в Москве, а также вопрос доступа украинских консулов.

"Срочно выясняем обстоятельства задержания журналиста "Укринформа" в РФ, в т.ч. вопрос немедленного доступа украинских консулов", — написала она.
Delo
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