На Украину надвигается новый штамм гриппа

Об в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Алла Мироненко.

По ее словам иммунитета к новому вирусу, именно к этому штамму, у населения нет. Поэтому очень важно, чтобы люди в из "зоны риска" получили прививки противогриппозной вакцины именно для того, чтобы не заболеть. В частности это люди старше 65 лет, люди с хронической патологией, дети от 6 месяцев до 5 лет, школьники - это именно те, кому опасно заболеть гриппом, они нуждаются.

Чтобы приостановить уровень заболеваемости, нужно привить не менее 70% населения, добавила заведующая.

Новый вирус получил название А/Гонконг и был выделен впервые в 2014 году. Вирус способен вызвать осложнения в виде пневмонии, бронхитов, также может обострять такие болезни как бронхиальную астму, сердечно-сосудистые болезни.

На данный момент эпидемиологическая ситуация в норме и заболевания гриппом не регистрируются.

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