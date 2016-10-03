Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.95
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.10
USD
25.91
RUB
0.41
EUR
29.35
USD
26.13
RUB
0.41
Новости
Украина
3 октября 16, 11:28
Яценюк, Кличко и Москаль игнорируют вызовы на допрос в ГПУ
ГПУ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, городской голова Киева Виталий Кличко и глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль игнорируют вызовы на допрос.

Они были вызваны по делу в рамках расследования преступлений на "Майдане". Президент Украины Петр Порошенко также пока не нашел "окно" в графике для того, чтобы дать показания по этому делу.

Об этом сообщил журналистам начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк. Всех их ждут следователи и президента тоже, заявил он, отвечая на вопрос журналистов был ли допрошен уже президент Украины, поскольку ранее генпрокурор Юрий Луценко анонсировал допрос Порошенко по возвращению главы государства из Соединенных Штатов Америки.

Он также пояснил, что в ГПУ нет контакта с Яценюк, Кличко и Москалем, но им отправлены повестки. Вместе с тем явок не было, а помощники этих людей переносили даты допросов не один раз, - пояснил Горбатюк.

Напомним, как сообщал УРА-информ, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что Генеральная прокуратура Российской Федерации передала Украине документы, которые доказывают, что 229 крымских прокуроров изменили Родине.
URA-Inform
Ещё по теме:
Румыния отменяет визы для украинцев
Луценко вызвал на допрос Порошенко и Кличко
ФОТО: Луценко допросит по делу Майдана Парубия и Москаля
Луценко пиарит ГПУ показушными допросами
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Иудеи во всем мире празднуют Рош ха-Шана, начало Нового года
noimageНа Украину надвигается новый штамм гриппа
noimageСуд в РФ на 2 месяца арестовал украинского журналиста
noimageФСБ обвинила журналиста Сущенко в шпионаже за Росгвардией
noimageСиноптики огорчили: На Украину надвигаются дожди со снегом
Лента новостей
Загрузка...