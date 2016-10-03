Яценюк, Кличко и Москаль игнорируют вызовы на допрос в ГПУ

Они были вызваны по делу в рамках расследования преступлений на "Майдане". Президент Украины Петр Порошенко также пока не нашел "окно" в графике для того, чтобы дать показания по этому делу.

Об этом сообщил журналистам начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк. Всех их ждут следователи и президента тоже, заявил он, отвечая на вопрос журналистов был ли допрошен уже президент Украины, поскольку ранее генпрокурор Юрий Луценко анонсировал допрос Порошенко по возвращению главы государства из Соединенных Штатов Америки.

Он также пояснил, что в ГПУ нет контакта с Яценюк, Кличко и Москалем, но им отправлены повестки. Вместе с тем явок не было, а помощники этих людей переносили даты допросов не один раз, - пояснил Горбатюк.

Напомним, как сообщал УРА-информ, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что Генеральная прокуратура Российской Федерации передала Украине документы, которые доказывают, что 229 крымских прокуроров изменили Родине.