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Украина
3 октября 16, 11:29
Иудеи во всем мире празднуют Рош ха-Шана, начало Нового года
иудеи
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Иудеи со всех уголков земного шара в период со 2 по 3 октября отмечают наступление Нового 5777-го года.

Началось торжество вчера, в канун захода солнца.

Согласно устоявшейся традиции в эти дни Господь указывает дорогу на следующий год, стоит быть внимательными к своим чувствам, верованиям и ощущениям. Поэтому не зря в переводе с иврита, Рош ха-Шана переводится как «Голова года».

Обычно Новый год припадает на первые числа месяца тишрей (по иудейскому календарю – прим. ред.), то есть в середине сентября – начале октября.

В эти дни в синагоге несколько раз трубят в шофар, эти раскаты призывают человека задуматься о своих поступках и свершениях. Шофар своей музыкой словно говорит: "Очнитесь те, кто дремлет, кто тратит отпущенные годы бессмысленно. Обозрите души свои и добрыми сделайте дела ваши".

Также совершается вечерняя (праздничная) трапеза в иудейском храме. На ней гостей потчуют «симаним» – это определенный набор продуктов-символов, в которых передается пожелание Богу. В начале трапезы хлеб по обыкновению окунается не в соль, а в мед. Все желают друг другу поистине сладкого и счастливого Нового года.

Как сообщал "УРА-Информ", десятки тысяч хасидов в эти дни съезжаются в Умань. Там они преклоняют колени перед могилой цадика Нахмана. Город особым образом готовится к приезду зарубежных гостей.



 
URA-Inform
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