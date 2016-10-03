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Новости
Украина
3 октября 16, 12:05
Каськив выпущен под залог в Панаме
Каськив
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Экс-чиновника освободили еще 30 сентября.
Экс-руководитель Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив вышел на свободу под залог в размере $600 тысяч. Об этом в интервью "Українським новинам" заявил зам генпрокурора Евгений Енин.
 
Экс-чиновник вышел на свободу еще 30 сентября, утверждает Енин.
 
Кроме того, в ГПУ не смогли уточнить, будет ли арестовано имущество Каськива, сославшись на тайну следствия.
 
"После того как мы выясним весь перечень движимого или недвижимого имущества, которое находится в собственности Каськива или связанных с ним людей на территории Панамы, мы определимся – требовать ареста имущества или внесения оговорок касательно возможности отчуждения того или иного имущества в Панаме. Это непростой вопрос. Если мы пытаемся что-то арестовать, то мы должны понимать, что все расходы, связанные с этим, будут возложены на наше государство. Нужно сделать все мудро, чтобы избежать лишней нагрузки на украинский бюджет", – пояснил он.
 
Замгенпрокурора отметил, что на данном этапе у панамской стороны есть полгода для рассмотрения ходатайства о предоставлении политического убежища экс-главе Госинвестпроекта.
 
"Мы умышленно не пытаемся поднимать шум, чтобы украинскую власть не обвиняли в попытках давления на власть Панамы", – подчеркнул Енин.
 
Напомним, Генпрокуратура отправила в Панаму оригинал требования о выдаче экс-главы Госагентства.
Korrespondent
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