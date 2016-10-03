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Новости
Украина
3 октября 16, 12:08
Памятник князю Владимиру в Киеве снова изуродовали свастикой
Памятник князю Владимиру
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Памятник разрисовали второй раз за неделю.
Памятник разрисовали второй раз за неделю.

В Киеве ночь на понедельник, 3 октября, вандалы осквернили памятник Владимиру Великому в парке Владимирская горка. Неизвестные нанесли на памятник свастику и надпись "ПТН ПНХ", сообщает издание Голос.

В настоящий момент на месте работают сотрудники коммунальных служб и полиция.

Напомним, 26 сентября вандалы вылили красную краску на постамент памятника князю Владимиру.

Издание Голос связывает акции вандалов с голосованием за самого выдающегося исторического деятеля, которое проводит телеканал 112 Украина.

Начиная с 14 сентября, на портале 112.ua  каждый пользователь имеет возможность выбрать исторического деятеля, который, по его мнению, внес самый весомый вклад в становление Украины как независимого государства.

Итоги голосования будут подведены 13 октября. На данный момент наибольшее количество голосов украинцы отдали Степану Бандере (33%) и князю Владимиру (32%), которые существенно опережают других исторических деятелей в голосовании.
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Korrespondent
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