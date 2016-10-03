Метанол в смертельной харьковской водке был российским

Метиловый спирт, который использовался в суррогатном алкоголе, изготавливаемом на территории Харьковской области и ставшем причиной массовых смертей, поставлялся одним из предприятий в Северодонецке (Луганская обл.), а туда спирт привозили из РФ, сообщил первый заместитель Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Сергей Билан.

"Канал поступления в Харьковскую область метилового спирта, который стал основным ингредиентом смертельного "коктейля", от которого уже умерли 38 человек, установлен. Он поставлялся с одного из предприятий Луганской области, которое находится в Северодонецке. Это предприятие, которое официально занимается, в том числе, продажей метанола, ввозило указанную продукцию из Российской Федерации", — написал Билан в Facebook.

Он напомнил, что метанол — сильный яд, который купить в свободной продаже невозможно, а для транспортировки этого спирта нужны специальные условия и соответствующие разрешительные документы.

"Должностное лицо северодонецкого предприятия за "наличку" незаконно реализовывало метанол знакомому посреднику, который перепродал его непосредственному организатору изготовления суррогата, получая деньги на карточку. В настоящее время также установлен и допрошен водитель, перевозивший спирт. При этом в предоставленных ему фиктивных сопроводительных документах было указано, что он якобы перевозил другую жидкость", — изложил подробности незаконной схемы Билан.

По его данным, всего посреднику было продано более 5 тонн метанола, который впоследствии был доставлен организатору изготовления суррогатного алкоголя.

Первый замглавы ГФС также сообщил, что посредник дал показания и во всем признался.

Билан указал, что организатор и двое его пособников были арестованы судом на 60 суток без права внесения залога. Еще один пособник находится под домашним арестом.

По состоянию на утро 30 сентября (начиная с 21 сентября) в Украине зарегистрировано 77 случаев отравлений фальсифицированным алкоголем, из них 38 случаев закончились летально.