Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.95
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.12
USD
25.91
RUB
0.42
EUR
29.33
USD
26.12
RUB
0.41
Новости
Украина
3 октября 16, 12:10
Метанол в смертельной харьковской водке был российским
водка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Более 5 тонн метанола, из которого был изготовлен суррогатный алкоголь, поставили из Российской Федерации

Метиловый спирт, который использовался в суррогатном алкоголе, изготавливаемом на территории Харьковской области и ставшем причиной массовых смертей, поставлялся одним из предприятий в Северодонецке (Луганская обл.), а туда спирт привозили из РФ, сообщил первый заместитель Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Сергей Билан.

"Канал поступления в Харьковскую область метилового спирта, который стал основным ингредиентом смертельного "коктейля", от которого уже умерли 38 человек, установлен. Он поставлялся с одного из предприятий Луганской области, которое находится в Северодонецке. Это предприятие, которое официально занимается, в том числе, продажей метанола, ввозило указанную продукцию из Российской Федерации", — написал Билан в Facebook.

Он напомнил, что метанол — сильный яд, который купить в свободной продаже невозможно, а для транспортировки этого спирта нужны специальные условия и соответствующие разрешительные документы.

"Должностное лицо северодонецкого предприятия за "наличку" незаконно реализовывало метанол знакомому посреднику, который перепродал его непосредственному организатору изготовления суррогата, получая деньги на карточку. В настоящее время также установлен и допрошен водитель, перевозивший спирт. При этом в предоставленных ему фиктивных сопроводительных документах было указано, что он якобы перевозил другую жидкость", — изложил подробности незаконной схемы Билан.

По его данным, всего посреднику было продано более 5 тонн метанола, который впоследствии был доставлен организатору изготовления суррогатного алкоголя.

Первый замглавы ГФС также сообщил, что посредник дал показания и во всем признался.

Билан указал, что организатор и двое его пособников были арестованы судом на 60 суток без права внесения залога. Еще один пособник находится под домашним арестом.

По состоянию на утро 30 сентября (начиная с 21 сентября) в Украине зарегистрировано 77 случаев отравлений фальсифицированным алкоголем, из них 38 случаев закончились летально.
Delo
Ещё по теме:
СБУ разоблачила бесплатного поставщика лекарства в ЛНР
Дезертир, расстрелявший бойцов АТО задержан
Киевлянин требовал взятки под видом помощника Гройсмана
Деньги Януковича вернут уже в начале следующего года
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Парубий требует ввести визовый режим для россиян
noimageЯпония влезла в конфликт России и Украины
noimageПамятник князю Владимиру в Киеве снова изуродовали свастикой
noimageКаськив выпущен под залог в Панаме
noimageИудеи во всем мире празднуют Рош ха-Шана, начало Нового года
Лента новостей
Загрузка...