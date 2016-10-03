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Новости
Украина
3 октября 16, 13:15
Япония влезла в конфликт России и Украины
Япония
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В российско-украинский конфликт вмешалась Япония.

Государство считает своим долгом призвать Россию к выполнению минских договоренностей. С таким заявлением выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, пишет ТАСС.

Он отметил, что Япония не считает правильным менять ситуацию в мире с помощью военной силы. При этом с нашей позицией солидарны и другие государства, которые ввели санкции в отношении России.

"Мы неоднократно выступали за неукоснительное выполнение минских соглашений, Япония призывает к этому не только Россию, но и Украину", – подчеркнул Абэ.

Как сообщал "УРА-Информ", глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, что ведомство хочет отказаться от услуг российского посла. Перед этим он утверждал, что России на самом деле Донбасс не нужен, просто таким образом соседи пытаются дестабилизировать Украину и ее народ. 
URA-Inform
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