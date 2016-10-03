Парубий требует ввести визовый режим для россиян

Верховная Рада должна рассмотреть вопросы введения визового режима для россиян и расширения санкций против России.

Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий.

"В пятницу в России был задержан украинский журналист Роман Сущенко. Российские империалисты пытаются обвинить его в шпионаже. Если раньше в России путинский режим уничтожал свободу слова и преследовал собственных журналистов, то теперь там опасно работать и иностранным журналистам", — сказал он.

Спикер призвал "все страны свободного мира, все международные организации дать жесткую оценку преследованию журналиста — гражданина Украины".

"Также хочу, чтобы мы обсудили следующий вопрос: в начале 2016 года я внес в Верховную Раду проект постановления об обращении к Кабинету министров о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации. Возможно, есть смысл сегодня нам поднять вопрос и вернуться к введению визового режима с Российской Федерацией", — заявил Парубий.

"Считаю, что есть смысл, чтобы мы обсудили вопрос расширения санкций в отношении России. Это компетенция Верховной Рады — и я думаю, что был бы смысл, чтобы мы могли проголосовать этот вопрос", — добавил он

"Мы должны давать жесткую и быструю реакцию на подобные действия, которые происходят в Российской Федерации против украинских журналистов", — убежден глава Верховной Рады.

Напомним, 1 октября Лефортовский суд Москвы арестовал украинского журналиста Романа Сущенко, которого считают сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным ФСБ России, гражданин Украины "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие.

Накануне адвокат Марк Фейгин прибыл в "Лефортово", где будет требовать встречи с задержанным Романом Сущенко, которого неправомерно задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.