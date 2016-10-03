В киевском метро исчезли турникеты для жетонов

В связи с переходом на электронные билеты, Киевский метрополитен уменьшает количество автоматических пропускных пунктов для прохода по жетонам, сообщает в понедельник, 3 октября, пресс-служба коммунального предприятия.

Так, по статистике, карточками для оплаты проезда уже пользуются более 51% пассажиров. В то же время, люди, покупающие жетоны, значительную их часть забирают с собой.





По словам советника начальника метрополитена Натальи Макогон, таким образом пассажиры теряют до миллиона гривен, поскольку жетоны часто теряются, используются в качестве сувениров и их приходится снова покупать.





Кроме того, в киевской подземке теперь можно рассчитаться за проезд банковскими бесконтактными карточками с системой MasterCard PayPass. Такой услугой, сообщили в метрополитене, пассажиры воспользовались уже более трех миллионов раз.





Как сообщал Корреспондент.net, киевское метро откажется от жетонов в 2017 году.



