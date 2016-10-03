В Украине ожидается дождь со снегом

В частности, метеорологи предсказали такие осадки в Карпатском регионе. Помимо снега, пройдет также и дождь. Такие данные передают в пресс-службе Укргидрометцентра.

Отмечается, что сильные дожди вперемешку с мокрым снегом ожидаются в западных, северных и центральных областях Украины. Также возможны и порывы ветра 15-20 м/с, а в горах еще больше – около 25 м/с.

Как сообщал "УРА-Информ", согласно прогнозам синоптиков, к своему завершению подходит бабье лето. Начиная с этой недели, погода прекратит радовать украинцев теплом и солнцем. Средние показатели температуры составят около 13 градусов тепла.