В Киеве создадут укрепленный патруль

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе в понедельник, 3 октября, на брифинге заявила о создании специального "укрепленного" патруля в Киеве, передает 112 Украина.

По словам главы Нацполиции, до конца года планируется доукомплектация патрульной полиции с целью перекрытия международных и национальных трасс.

"Я получаю очень много жалоб, если какая-то машина стоит в кустах на дорогах. Люди больше не хотят видеть такой организм, как ГАИ. Но, к сожалению, для того, чтобы патрульные патрулировали все эти трассы, у нас не хватает людей. Надеюсь, новый отбор пройдет нормально", – сказала Деканоидзе.





В планах Нацполиции – отбор около 1400 человек не только в Киеве, но и в Одессе, Запорожье, Харькове, Львове.





"Самое главное, мы в Киеве сделаем специальный, укрепленный патруль, который будет поддерживать общественный порядок. Но, к сожалению, это конкурс. Это не так, что в один день прошли. Это тестирование. Это полицейские комиссии, это психологические тесты, это физическая подготовка", – добавила Деканоидзе.

Как сообщал Корреспондент.net, в Нацполиции жалуются на нехватку кадров.



