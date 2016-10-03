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Украина
3 октября 16, 17:43
Савченко: Порошенко передал в зону АТО бракованные броневики
броневик
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Бракованные БТР отправили на доработку на завод Малышева.
Бракованные БТР отправили на доработку на завод Малышева.

Переданные в марте президентом Украины Петром Порошенко бронетранспортеры для бойцов 92 бригады оказались бракованными. Об этом сообщила народный депутат от Батькивщины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.

"16 БТР (15 БТР 4E, 1 БТР 4К), которые 23 марта 2016 года Петр Порошенко передал бойцам 92 бригады, оказались с проектным браком. При использовании их на полигоне перед отправкой в зону проведения АТО, вся техника просто "легла". Основные поломки, как объяснили бойцы 92 бригады, которые не хотят быть названы, разрыв гидросистемы, поломки в ходовой", – написала Савченко.
Она уточнила, что основной причиной поломки стала ошибка в проектировании БТР.

"В результате 92 бригада отправилась в зону проведения АТО на старой технике, а все БТР 4Е и 4К (16 шт.) будут возвращены на завод Малышева на доработку. На это снова будут потрачены средства Министерства обороны", – добавила Савченко.

Как сообщал Корреспондент.net, в июне в Харькове провели испытания на воде нового БТР-4 "Буцефал".
Korrespondent
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