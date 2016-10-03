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Украина
3 октября 16, 17:46
ДНР завершила первый этап отвода войск
ДНР
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Завтра должно начаться разминирование территории, прилегающей к Петровскому.
Завтра должно начаться разминирование территории, прилегающей к Петровскому.

Так называемая Донецкая Народная Республика отвела войска в районе села Петровское к югу от Донецка, завершив тем самым первой этап разведения сил, сообщает информресурс сепаратистов.

"Подразделения ДНР покинули ранее занимаемые позиции, отойдя на 2 киломтра и расположившись на участке в селе Петровское, которое несколькими днями ранее было проинспектировано наблюдателями ОБСЕ. Вместе с личным составом было выведено и вооружение, находящееся на позициях сил ополчения: боеприпасы, стрелковое оружие и колесная техника - грузовой автомобиль Урал, две БМП", - сказано в сообщении.

"Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил также, что завтра должно начаться разминирование территории, прилегающей к Петровскому.

Напомним, 21 сентября контактная группа подписала в Минске документ о разведении сил в Донбассе, которое предполагает введение запрета на использование стрелкового оружия на трех участках. 

Несмотря на это, стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
Korrespondent
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