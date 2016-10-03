Деканоидзе: 230 полицейских задержано с начала года

Об этом в рамках брифинга сообщила глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе. По ее словам - первая волна очищения – это аттестация, и это не означает, что мы не будем помогать Департаменту внутренней безопасности, у которого есть ответственность - найти нечестных людей в полиции и которые не выполняют задач. Например, в течение девяти месяцев задержаны по горячим следам 230 полицейских, которые нечестно выполняли задачи - добавила она.

Как сообщал УРА-Информ, Арсен Аваков рассказал, сколько полицейских не прошли переаттестацию.