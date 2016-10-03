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Новости
Украина
3 октября 16, 17:46
Деканоидзе: 230 полицейских задержано с начала года
Деканоидзе
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За недобросовестное выполнение своих обязанностей с начала 2016 г. в Украине было задержано 230 полицейских.

Об этом в рамках брифинга сообщила глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе. По ее словам - первая волна очищения – это аттестация, и это не означает, что мы не будем помогать Департаменту внутренней безопасности, у которого есть ответственность - найти нечестных людей в полиции и которые не выполняют задач. Например, в течение девяти месяцев задержаны по горячим следам 230 полицейских, которые нечестно выполняли задачи - добавила она.

Как сообщал УРА-Информ, Арсен Аваков рассказал, сколько полицейских не прошли переаттестацию.
URA-Inform
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