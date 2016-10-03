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Новости
Украина
3 октября 16, 18:35
Боевики ДНР сорвали разведение сил в селе Петровское
ДНР
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Сепаратисты возвращаются на исходные позиции, стороны винят друг друга в срыве процесса разведения.
Сепаратисты возвращаются на исходные позиции, стороны винят друг друга в срыве процесса разведения.

Войска ДНР возвращаются на исходные позиции в селе Петровское, украинская армия также не покинула позиции. Об этом сообщают обе  стороны.

Спикер штаба АТО Иван Арефьев сообщил, что в обед украинская армия находилась в полной готовности к отводу, однако в 16:00 начался обстрел из АГС и стрелкового оружия, таким образом, добавил он, отвод сил был сорван по вине сепаратистов, передает Интерфакс Украина.

По его словам, украинская сторона огонь в ответ не открывала.

В свою очередь, в ДНР обвиняют украинские войска в срыве процесса разведения. По словам сепаратистов, ВСУ начали обстрел района села Петровское, с позиций, откуда должны были сегодня вывести свои войска.

"Подразделения вооруженных сил ДНР возвращаются на свои позиции, которые они занимали ранее", - заявил "заместитель командующего оперативным командованием" Эдуард Басурин.

Перед этим ДНР заявляла о завершении первого этапа отвода сил.

Напомним, 21 сентября контактная группа подписала в Минске документ о разведении сил в Донбассе, которое предполагает введение запрета на использование стрелкового оружия на трех участках. 

Несмотря на это, стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
Korrespondent
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