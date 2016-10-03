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Новости
Украина
3 октября 16, 18:43
Порошенко убедил Грынива отозвать поправки в е-декларации
Игорь Грынив
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Отозвать поправку Грынив решил из-за общественного резонанса
Лидер фракции БПП Игорь Грынив после разговора с Порошенко согласился отозвать свою к закону о е-декларировании.


Об этом он заявил перед заседанием фракции БПП в понедельник.

"У меня был достаточно сложный разговор с президентом, я остаюсь при своем мнении, что эта поправка нужна для улучшения закона", — сказал он.

При этом Грынив заверил, что отзовет поправку, потому что она вызвала возмущение в обществе.

"Но понимая резонанс в обществе, после разговора с президентом, я буду отозвать свою поправку относительно изменений в е-декларирования", — отметил он.

Как известно, глава фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив зарегистрировал в Раде законопроект, предлагающий внести изменения в закон Украины "О противодействии коррупции".

Изменениями предлагается установить, что отдельные сведения, которые указываются в декларации, а именно сведения о ценном движимом имуществе, стоимости и размере полученных подарков, имеющихся денежных активах, в том числе наличных, деньги, одолженные третьим лицам, финансовые обязательства, расходы будут относиться к информации с ограниченным доступом и не подлежать обнародованию.

Доступ к таким сведениям, согласно предложениям депутата, нужно оставить специально уполномоченным органам в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

По мнению Грынива, данный законопроект предотвратит преступления против жизни и здоровья лиц и против их собственности.
Delo
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