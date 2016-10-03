Порошенко убедил Грынива отозвать поправки в е-декларации

Лидер фракции БПП Игорь Грынив после разговора с Порошенко согласился отозвать свою к закону о е-декларировании.





Об этом он заявил перед заседанием фракции БПП в понедельник.





"У меня был достаточно сложный разговор с президентом, я остаюсь при своем мнении, что эта поправка нужна для улучшения закона", — сказал он.





При этом Грынив заверил, что отзовет поправку, потому что она вызвала возмущение в обществе.





"Но понимая резонанс в обществе, после разговора с президентом, я буду отозвать свою поправку относительно изменений в е-декларирования", — отметил он.





Как известно, глава фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив зарегистрировал в Раде законопроект, предлагающий внести изменения в закон Украины "О противодействии коррупции".





Изменениями предлагается установить, что отдельные сведения, которые указываются в декларации, а именно сведения о ценном движимом имуществе, стоимости и размере полученных подарков, имеющихся денежных активах, в том числе наличных, деньги, одолженные третьим лицам, финансовые обязательства, расходы будут относиться к информации с ограниченным доступом и не подлежать обнародованию.





Доступ к таким сведениям, согласно предложениям депутата, нужно оставить специально уполномоченным органам в сфере предотвращения и противодействия коррупции.





По мнению Грынива, данный законопроект предотвратит преступления против жизни и здоровья лиц и против их собственности.







