Минобороны отрицает связи с журналистом Романом Сущенко

Задержанный в России украинский журналист Роман Сущенко не имеет никакого отношения к Министерстсву обороны и Вооруженным Силам Украины, говорится на сайте ведомства.

"Заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста Романа Сущенко к подразделению Главного управления разведки Минобороны является очередной провокацией", - говорится в сообщении.

Минобороны отметило, что "это уже не первые попытки российских спецслужб оправдать свои преступные действия при задержании украинских граждан выдумками о несуществующих диверсантах и шпионах".

Напомним, на днях в Москве задержали журналиста Романа Сущенко. В ФСБ утверждают, что Сущенко – полковник украинской разведки, в Украине это отрицают и называют журналиста новым политзаключенным.