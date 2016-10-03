Когда в Киеве включат отопление?

Дата начала отопительного сезона в Киеве зависит от погодных условий в столице. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время прямой линии в Комсомольской правде.

По словам чиновника, будет неправильно, если отопление включить, если в Киеве будет достаточно тепло. "Держу связь с Кульбидой (глава Укргидрометцентра, – ред.), следим за прогнозами, хочется, чтобы это было рационально, и мы не тратили деньги", – сказал Пантелеев.





Срок завершения отопительного сезона также будет зависеть от прогноза погоды, добавил столичный чиновник.





Ранее киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что Киев войдет в отопительный сезон без проблем.